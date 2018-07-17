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5 млн бесплатных поездок совершили на московском транспорте во время ЧМ по футболу
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5 млн бесплатных поездок совершили на московском транспорте во время ЧМ по футболу 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Болельщики, волонтеры, полицейские и другие лица, обслуживающие чемпионат мира по футболу, во время соревнований совершили 5 миллионов бесплатных поездок, около 76% из них приходилось на метро, МЦК и монорельс, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«За время чемпионата мира, который длился месяц — с 14 июня по 15 июля — болельщики, волонтеры, аккредитованные лица FIFA, полицейские, которые приехали работать на соревнованиях из других регионов, и журналисты из пресс-центра чемпионата мира совершили 5 миллионов бесплатных поездок на московском транспорте. Большинство для передвижения по городу выбирали метро, МЦК и монорельс: на этих видах транспорта совершено почти 3,8 миллиона бесплатных поездок», — отмечается в сообщении.
Около 1 миллиона пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и маршруты наземного транспорта возле стадионов и фанфеста. Чаще всего бесплатным проездом пользовались болельщики, на втором месте — волонтеры и аккредитованные лица FIFA. Во время чемпионата мира на аккредитованных такси было совершено более 100 тысяч поездок.
Пять раз во время ЧМ Московский метрополитен и МЦК продлевали работу до трех часов ночи. Это было сделано для того, чтобы в дни поздних матчей болельщики могли до конца досмотреть игру на стадионе или фанфесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. За ночные продления было перевезено более 600 тысяч пассажиров.
При этом за порядком в метро следили 8 тысяч сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента. Единственное происшествие зафиксировано 26 июня — тогда пять граждан Дании раскачивали вагон поезда. С ними провели дружескую беседу, объяснили, чем опасно такое поведение для других пассажиров, после чего они извинились.
Одной из самых сложных и важных задач была организация перевозки болельщиков после матчей. Благодаря содействию и слаженной работе всех служб зрители покидали стадионы без проблем — никто не стоял, всегда было четко организовано движение на все виды городского транспорта.
Так, стадион «Спартак» болельщики несколько раз покидали менее чем за час, стадион «Лужники» — в среднем за 1 час 10 минут. А после матча Россия — Хорватия 7 июля транспорт столицы одновременно перевез 124 тысячи болельщиков с двух фанфестов в разных концах города всего за 1 час 15 минут. Подготовленный до начала ЧМ-2018 план перевозок выполнен в полном объеме.
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