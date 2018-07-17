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ВТБ: Бесконтактную систему оплаты проезда могут внедрить на МЦД
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ВТБ: Бесконтактную систему оплаты проезда могут внедрить на МЦД 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме-2018 старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.
«Мы хотим, чтобы на МЦД люди как можно меньше задумывались, есть билет или нет, а просто-напросто, имея в своем телефоне «Тройку» либо Pay Pass, могли бесконтактно оплатить свой проезд», — сказал Д. Снесарь.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов также отметил, что будущие диаметры будут полностью интегрированы в билетную систему столичного метрополитена.
«Тарифы, размер тарифа — этот вопрос еще обсуждается, но у нас есть время. Однако мы уверены, что карта «Тройка» будет использоваться без ограничений и какое-то количество пересадок в этой системе метро, МЦД и Московском центральном кольце (МЦК) будет обеспечено», — пояснил М. Лисксутов.
Ранее М. Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут воспользоваться первыми двумя участками МЦД — «Одинцово-Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино-Подольск» (МЦД-2) в IV квартале 2019 г.
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