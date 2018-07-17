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На МЦД могут внедрить бесконтактную систему оплаты проезда
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На МЦД могут внедрить бесконтактную систему оплаты проезда 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
На Московских центральных диаметрах (МЦД) могут внедрить бесконтактную систему оплаты проезда. Об этом на МУФ-2018 сообщил старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.
«Мы хотим, чтобы на МЦД люди как можно меньше задумывались, есть билет или нет, а просто-напросто, имея в своем телефоне «Тройку» либо Pay Pass, могли бесконтактно оплатить свой проезд», — сказал Дмитрий Снесарь.
Напомним, Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет проходить с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».
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