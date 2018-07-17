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Первые два направления МЦД могут интегрировать в приложение «Метро Москвы» до их запуска
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Первые два направления МЦД могут интегрировать в приложение «Метро Москвы» до их запуска 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом на Московском урбанистическом форуме — 2018 сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Чтобы получить эффект сейчас, и понять как будут работать Московские центральные диаметры, может быть имеет смысл в приложение «Метро Москвы» сразу встроить два первых диаметра МЦД-1 и МЦД-2, чтобы каждому жителю можно было смоделировать его транспортное поведение, если бы эти два диаметра уже работали», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что интегрировать два диаметра в мобильное приложение можно уже в ближайшее время, еще до запуска МЦД.
Ранее М. Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут воспользоваться первыми двумя участками МЦД — «Одинцово» — «Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино» — «Подольск» (МЦД-2) в IV квартале 2019 г.
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