Первые два направления МЦД могут интегрировать в приложение «Метро Москвы» до их запуска

Об этом на Московском урбанистическом форуме — 2018 сообщил заместитель мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«Чтобы получить эффект сейчас, и понять как будут работать Московские центральные диаметры, может быть имеет смысл в приложение «Метро Москвы» сразу встроить два первых диаметра МЦД-1 и МЦД-2, чтобы каждому жителю можно было смоделировать его транспортное поведение, если бы эти два диаметра уже работали», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что интегрировать два диаметра в мобильное приложение можно уже в ближайшее время, еще до запуска МЦД.

Ранее М. Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут воспользоваться первыми двумя участками МЦД — «Одинцово» — «Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино» — «Подольск» (МЦД-2) в IV квартале 2019 г.