В приложении «Метро Москвы» могут появиться первые два центральных диаметра

В приложении «Метро Москвы» может появиться возможность прокладки маршрутов с учетом двух будущих Московских центральных диаметров. Об этом на сессии «Транспорт в мегаполисе. Переосмысление подхода к городской мобильности» сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"Идея хорошая. Чтобы получить эффект сейчас, и понять, как будут работать диаметры, можно встроить две линии МЦД-1 и МЦД-2 сразу в приложение, чтобы можно было для каждого жителя смоделировать ситуацию, если бы эти диаметры были, как изменится транспортное поведение, сколько бы я времени сэкономил", — сказал Максим Ликсутов.

Напомним, кроме того, на Киевском вокзале уже начаты работы по возведению демонстрационного павильона МЦД. Там будет выставлен поезд «Иволга», также можно будет строить маршруты на интерактивных экранах. Завершение строительства павильона запланировано на осень этого года.

Пассажирское движение по первым двум диаметрам Нахабино-Подольск и Лобня-Одинцово запланировано на конец 2019 года.