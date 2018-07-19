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Расписание электрички Кривандино‑Рязановка изменится с четверга
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Расписание электрички Кривандино‑Рязановка изменится с четверга 

РИАМО 1 час назад
Для удобства пересадки пассажиров время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино — Рязановка на Казанском направлении МЖД сдвинется на 15 минут, при этом пассажиры поезда №6846 Москва — Кривандино — Черусти смогут без проблем пересесть на электричку до Рязановки, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком АО «Центральная ППК» изменила время отправления пригородного поезда №6697 Кривандино — Рязановка для стыковки с пригородным поездом №6846 Москва — Кривандино — Черусти. Это сделано для удобства пассажиров, которые пересаживаются с одного поезда на другой. С 19 июля пригородный поезд №6694 будет отправляться в путь со станции «Кривандино» на 15 минут позже привычного расписания — в 21:05, чтобы пассажиры поезда №6846 смогли сделать пересадку», — говорится в сообщении.
При этом график движения электропоезда №6846 не изменится — из Москвы он будет отправляться в 18:25, останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Кривандине в 20:56.
«Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных поездов и вносимыми изменениями. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru)», — напоминается в сообщении.
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