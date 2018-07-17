Ещё
В парке 50-летия Октября завершились ра— боты по благоустройству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке 50-летия Октября завершились ра— боты по благоустройству 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На его территории высадили более 400 деревьев и 5 тысяч кустарников.
— Я и раньше гулял в этом парке с детьми, но до благоустройства здесь были старые и практически непригодные площадки. Теперь зеленая зона преобразилась. В парке появились велодорожки, вдоль площадок высадили цветы, — рассказал житель района Проспект Вернадского Артем Киреев.
Комплексное благоустройство началось в августе 2017 года. За это время в парке оборудовали 12 спортивных и 12 детских площадок.
— Парк 50-летия Октября пользуется популярностью. По пожеланиям горожан в парке оборудовали дополнительные входы, в том числе для людей с колясками, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
КСТАТИ
На территории парка оборудовали площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса и воркаута, созданы профессиональный скейт-парк и скалодром.
Вечерняя Москва: последние новости
Звенящий трамвай из бабушкиной юности 23 тысячи человек посетили 45 музеев Москвы с помощью паспорта болельщика ЧМ Никольская улица не пострадала от гуляний болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II193
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца21
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение