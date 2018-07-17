В парке 50-летия Октября завершились ра— боты по благоустройству

На его территории высадили более 400 деревьев и 5 тысяч кустарников.

— Я и раньше гулял в этом парке с детьми, но до благоустройства здесь были старые и практически непригодные площадки. Теперь зеленая зона преобразилась. В парке появились велодорожки, вдоль площадок высадили цветы, — рассказал житель района Проспект Вернадского Артем Киреев.

Комплексное благоустройство началось в августе 2017 года. За это время в парке оборудовали 12 спортивных и 12 детских площадок.

— Парк 50-летия Октября пользуется популярностью. По пожеланиям горожан в парке оборудовали дополнительные входы, в том числе для людей с колясками, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

КСТАТИ

На территории парка оборудовали площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса и воркаута, созданы профессиональный скейт-парк и скалодром.