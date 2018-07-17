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Петр Бирюков: Программа «Моя улица» будет трансформирована в «Мой район»
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Петр Бирюков: Программа «Моя улица» будет трансформирована в «Мой район» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все достижения, которые есть в городе, наглядно показаны на Московском урбанистическом форуме.
Они доступны мировому сообществу. Столичный опыт обустройства дворов, скверов, парков, улиц может может быть полезен другим странам. Сама программа «Моя улица», коснувшаяся свыше 300 городских пространств, будет трансформирована в «Мой район». Об этом заявил во вторник, 17 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Глава комплекса городского отметил, что стандарты обустройства улиц, подходов к станциям метро разрабатывались на стадии проектирования. Все это позволило очень точно рассчитать затраты на благоустройство.
— Была определена типология улиц, элементов наружнего освещения. Это помогло вернуть ряду городских пространств исторический облик, в первую очередь — светильников, — сказал Петр Бирюков.
Прошедший Чемпионат мира по футболу скорректировал ход благоустройства московских улиц. Однако уже с 15 июля столичные службы вновь вернутся к этой работе.
Само благоустройство поспособствовало притоку туристов и росту пешеходного потока в 1,8 раза. Улицы встречают фестивали, которые привлекают на свои площадки горожан и туристов.
— В среднем москвич посещает от семи до девяти фестивалей, 150 миллионов человек всего посетили эти события, — привел цифры Петр Бирюков.
Новая программа «Мой район» станет более глобальной по сравнению с «Моей улицей». Обустройство каждой городской территории будет согласовано с учетом мнения москвичей. Программа будет рассчитана на несколько лет. В ходе ее реализации уделят особое внимание общественным пространствам.
— Например, жители района Марьино попросили обустроить подходы к парку от метро, — рассказал Петр Бирюков.
Кроме того, в этом году городские службы обустроят 80 парков.
ЦИФРА
1223 места подтопления в Москве были локализованы. Работа по перекладке коммуникаций и обустройству ливневок будет продолжена.
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