Дептранс: Болельщики из Дании извинились за случай с раскачиванием вагона метро во время ЧМ-2018

Болельщики из Дании извинились за случай с раскачиванием вагона метро во время ЧМ-2018, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«За время чемпионата мира не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента. Единственное происшествие — 26 июня — тогда пять граждан Дании раскачивали вагон поезда. С ними провели дружескую беседу, объяснили, чем опасно такое поведение для других пассажиров, после чего они извинились», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за порядком в метро следили 8 тыс. сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене.

Также благодаря содействию и слаженной работе организаторов, сотрудников транспортного комплекса, сотрудников УГИБДД по Москве, УВД на Московском метрополитене, Транспортной полиции по ЦФО, Росгвардии, а также общему позитивному настрою болельщиков, зрители покидали территорию спортивных арен без всяких проблем.