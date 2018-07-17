Дептранс: Болельщики из Дании извинились за случай с раскачиванием вагона метро во время ЧМ-2018 

Болельщики из Дании извинились за случай с раскачиванием вагона метро во время ЧМ-2018, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«За время чемпионата мира не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента. Единственное происшествие — 26 июня — тогда пять граждан Дании раскачивали вагон поезда. С ними провели дружескую беседу, объяснили, чем опасно такое поведение для других пассажиров, после чего они извинились», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за порядком в метро следили 8 тыс. сотрудников службы безопасности метрополитена и УВД на Московском метрополитене.
Также благодаря содействию и слаженной работе организаторов, сотрудников транспортного комплекса, сотрудников УГИБДД по Москве, УВД на Московском метрополитене, Транспортной полиции по ЦФО, Росгвардии, а также общему позитивному настрою болельщиков, зрители покидали территорию спортивных арен без всяких проблем.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. ЧМ-2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Матч открытия и финал прошли в Москве на стадионе «Лужники».