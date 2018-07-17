С 17 июля на Ленинградском направлении железной дороги в расписание движения поездов внесут поправки

Ремонтные работы объектов инфраструктуры Октябрьской железной дороги внесут корректировки в расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности на участках « Москва Тверь » ( Конаково ) и «Тверь — Бологое » ( Торжок ). Как сообщили в пресс-службе РЖД, изменения будут действовать с 17 по 31 июля.

В этот период не будут курсировать следующие поезда:

Москва — Тверь

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

6706 8:50 Крюково — Тверь 11:26 26 июля

6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 17–20, 23, 25—27 июля

6406 11:55 Москва — Крюково 12:48 17, 23, 27 июля

7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 17–20, 23, 25—27 июля

6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 17–20, 23, 27—29 июля

6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 17, 23, 25—27 июля

6512 13:30 Москва — Клин 15:20 17–20, 23, 25—27 июля

6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 18–21, 30, 31 июля

6512 15:28 Москва — Тверь 18:00 21, 30, 31 июля

6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 18–20, 25, 26 июля

6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 18, 19 июля

7558 16:13 Москва — Крюково 16:44 18–20, 25, 26 июля

Тверь — Москва

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

6327 10:14 Крюково — Москва 11:10 17 июля

6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 17–20, 23, 27—29 июля

6517 10:50 Клин — Москва 12:37 17–20, 23, 25–27, 30, 31 июля

6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 17, 23, 25—27 июля

6713 12:17 Тверь — Москва 14:54 21 июля

6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 18–21, 30, 31 июля

6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 17–20, 23, 25—27 июля

7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 17–20, 23, 25—27 июля

7553 14:15 Крюково — Москва 14:47 18–20, 25, 26 июля

6715 14:20 Тверь — Крюково 16:05 26 июля

6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 18–20, 25, 26 июля

6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 18, 19 июля

В этот же период времени изменятся расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках «Москва — Тверь» (Конаково) и «Тверь — Бологое» (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (еп)