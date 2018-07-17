Власти Москвы изучают возможность строительства ТПУ «Новомосковская» 

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы изучают возможность строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе перспективной станции метро «Новомосковская», рассказал РИА Недвижимость на Московском урбанистическом форуме глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Станцию «Новомосковская» планируется построить в поселении Сосенское в новой Москве в качестве конечного пункта южного участка Сокольнической линии.
"Мы рассматриваем такую возможность — в той или иной степени обеспечить комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой", — сказал Бочкарев.
По его словам, в случае принятия решения строить ТПУ, технологическая часть будет возводиться за счет города, а для создания коммерческой части привлекут частные инвестиции.