Власти Москвы изучают возможность строительства ТПУ «Новомосковская»

Станцию «Новомосковская» планируется построить в поселении Сосенское в новой Москве в качестве конечного пункта южного участка Сокольнической линии.

"Мы рассматриваем такую возможность — в той или иной степени обеспечить комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой", — сказал Бочкарев.

По его словам, в случае принятия решения строить ТПУ, технологическая часть будет возводиться за счет города, а для создания коммерческой части привлекут частные инвестиции.