Менее 10 деревьев не прижились во время озеленения центра столицы

Столичные власти рассказали, сколько деревьев не прижилось после озеленения центра столицы. Пересадки потребовали менее 10 саженцев, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

"Из 12 тысяч деревьев, высаженных в центре Москвы : на Садовом кольце, на улице Арбат, лишь семь-девять деревьев мы пересадили, так как они не прижились", — отметил он.

Заммэра также рассказал о работе по восстановлению фасадов столичных зданий. Исторический облик вернули 3,6 тысячам построек, заявил Бирюков.

Ранее сообщалось, что весной 2018 года в столиц высадили более 330 тысяч деревьев и кустарников. Из них около 135 тысяч — на дворовых территориях, у социальных учреждений — более 51 тысячи деревьев и кустарников, а на бульварах и в скверах — более 142 тысяч. Посадки проходили по заявкам москвичей.