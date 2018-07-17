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Менее 10 деревьев не прижились во время озеленения центра столицы
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Менее 10 деревьев не прижились во время озеленения центра столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичные власти рассказали, сколько деревьев не прижилось после озеленения центра столицы. Пересадки потребовали менее 10 саженцев, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Из 12 тысяч деревьев, высаженных в центре Москвы: на Садовом кольце, на улице Арбат, лишь семь-девять деревьев мы пересадили, так как они не прижились", — отметил он.
Заммэра также рассказал о работе по восстановлению фасадов столичных зданий. Исторический облик вернули 3,6 тысячам построек, заявил Бирюков.
Ранее сообщалось, что весной 2018 года в столиц высадили более 330 тысяч деревьев и кустарников. Из них около 135 тысяч — на дворовых территориях, у социальных учреждений — более 51 тысячи деревьев и кустарников, а на бульварах и в скверах — более 142 тысяч. Посадки проходили по заявкам москвичей.
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