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Школы Москвы с нового учебного года могут оснастить камерами с системой распознавания лиц
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Школы Москвы с нового учебного года могут оснастить камерами с системой распознавания лиц 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы с нового учебного года планируют с целью повышения безопасности апробировать пилотный проект, в рамках которого столичные школы будут оборудованы системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
"Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов", — сказал Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.
Он добавил, что пилотный проект запустят в столичных школах с нового учебного года. «Если пилот докажет свою жизнеспособность, тогда будем думать о его распространении», — добавил он.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».
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