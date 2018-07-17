Благоустройство с опережением: автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко оценил развитие Москвы за последние 25 лет

Проект благоустройства общественных пространств стал одним из самых окупаемых в российской столице, заявил во вторник мэр Сергей Собянин на пленарной сессии открытия Московского урбанистического форума-2018.

Проект благоустройства общественных пространств Москвы работает в смысле окупаемости вложенных средств. «Это самый окупаемый проект из всех инвестпроектов, которые реализуются в Москве. Наши капитальные затраты окупаются в течение одного-двух лет», — сказал мэр в ходе выступления на пленарной сессии открытия Московского урбанистического форума-2018.

Четвертый год в Москве идет реализация программы «Моя улица», в рамках которой улицы приводятся в порядок. В 2016-м благоустройство коснулось 60 улиц, а в прошлом году в программу попало почти 120 объектов. В общей сложности с 2011 по 2017 годы в столице благоустроено 327 улиц протяженностью 311 км, общая площадь благоустройства превысила 1,8 тыс. га.

Место, удобное для жизни

Москва изменилась радикально и не просто в лучшую сторону, а стала европейским городом, говорит Сергей Лукьяненко.

"В девяностые Москва напоминала какие-то провинциальные азиатские столицы — с множеством ларьков, засильем рекламы, общей неустроенностью. Сегодня столица приблизилась к образу европейского города и вполне достойно в этом ряду смотрится", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Если говорить предметно, то, по мнению Лукьяненко, кардинально изменилась транспортная сеть, дорожная ситуация. Раньше не было платных парковок, но проехать и припарковаться в центре было невозможно. Сейчас это, как, опять же, в крупных европейских городах — несколько затратно, но возможно. Так что Москва обрела облик современного города, причем очень быстро, лет за пятнадцать. И, что важно, стала местом, удобным для жизни.

"Резко улучшились все общественные зоны — парки, метрополитен, транспорт в целом. С точки зрения человека, который перемещался из закрытого поселка или двора в центр и обратно, и на дорогом автомобиле, наверное, стало хуже. С точки зрения рядового горожанина, который пользуется общественным транспортом, отдыхает в парках и ходит в кино, стало лучше. Я был во многих городах мира и мне всегда было завидно смотреть на парижские, лондонские парки — когда я приезжал с детьми и там оказывался, то понимал, как им здорово бегать, играть в этих местах. На их фоне наши московские парки смотрелись печально. Сейчас же и наши парки ничем не уступают европейским", — отметил писатель.

Обретение стиля

В девяностые регулярно звучали мнения, что Москва, преображаясь, потеряла лицо — лишилась прежнего шарма, а новый облик невнятен и порой безвкусен. Обрела ли сегодняшняя столица то самое лицо? Сергей Лукьяненко считает, что прежний мэр многое сделал для Москвы, хотя некоторая аляповатость присутствовала, не было какого-то единого понимания, что делать с городом. Сейчас, по мнению эксперта, это понимание есть, и «Москва обретает свой стиль».

"Я всегда привожу в качестве примера Париж, который в свое время барон Осман, как тогда говорили, «изувечил» — множество зданий в центре снес, поменял транспортную схему и все кричали, что городу конец. Но прошло время, сегодня Париж — красивейший город, и все видят, что все эти изменения были разумны", — сказал Сергей Лукьяненко, выразив надежду, что и «у нас среди архитекторов найдется свой барон Осман, который в итоге выработает общую схему города».