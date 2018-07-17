Благоустройство с опережением: автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко оценил развитие Москвы за последние 25 лет 

Благоустройство Москвы является окупаемым инвестпроектом — срок составляет примерно полтора-два года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Как меняется Москва, стала ли удобной для частной жизни, ФБА «Экономика сегодня» рассказал писатель Сергей Лукьяненко.
Проект благоустройства общественных пространств стал одним из самых окупаемых в российской столице, заявил во вторник мэр Сергей Собянин на пленарной сессии открытия Московского урбанистического форума-2018.
Проект благоустройства общественных пространств Москвы работает в смысле окупаемости вложенных средств. «Это самый окупаемый проект из всех инвестпроектов, которые реализуются в Москве. Наши капитальные затраты окупаются в течение одного-двух лет», — сказал мэр в ходе выступления на пленарной сессии открытия Московского урбанистического форума-2018.
Четвертый год в Москве идет реализация программы «Моя улица», в рамках которой улицы приводятся в порядок. В 2016-м благоустройство коснулось 60 улиц, а в прошлом году в программу попало почти 120 объектов. В общей сложности с 2011 по 2017 годы в столице благоустроено 327 улиц протяженностью 311 км, общая площадь благоустройства превысила 1,8 тыс. га.
Место, удобное для жизни
Москва изменилась радикально и не просто в лучшую сторону, а стала европейским городом, говорит Сергей Лукьяненко.
"В девяностые Москва напоминала какие-то провинциальные азиатские столицы — с множеством ларьков, засильем рекламы, общей неустроенностью. Сегодня столица приблизилась к образу европейского города и вполне достойно в этом ряду смотрится", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Если говорить предметно, то, по мнению Лукьяненко, кардинально изменилась транспортная сеть, дорожная ситуация. Раньше не было платных парковок, но проехать и припарковаться в центре было невозможно. Сейчас это, как, опять же, в крупных европейских городах — несколько затратно, но возможно. Так что Москва обрела облик современного города, причем очень быстро, лет за пятнадцать. И, что важно, стала местом, удобным для жизни.
"Резко улучшились все общественные зоны — парки, метрополитен, транспорт в целом. С точки зрения человека, который перемещался из закрытого поселка или двора в центр и обратно, и на дорогом автомобиле, наверное, стало хуже. С точки зрения рядового горожанина, который пользуется общественным транспортом, отдыхает в парках и ходит в кино, стало лучше. Я был во многих городах мира и мне всегда было завидно смотреть на парижские, лондонские парки — когда я приезжал с детьми и там оказывался, то понимал, как им здорово бегать, играть в этих местах. На их фоне наши московские парки смотрелись печально. Сейчас же и наши парки ничем не уступают европейским", — отметил писатель.
Обретение стиля
В девяностые регулярно звучали мнения, что Москва, преображаясь, потеряла лицо — лишилась прежнего шарма, а новый облик невнятен и порой безвкусен. Обрела ли сегодняшняя столица то самое лицо? Сергей Лукьяненко считает, что прежний мэр многое сделал для Москвы, хотя некоторая аляповатость присутствовала, не было какого-то единого понимания, что делать с городом. Сейчас, по мнению эксперта, это понимание есть, и «Москва обретает свой стиль».
"Я всегда привожу в качестве примера Париж, который в свое время барон Осман, как тогда говорили, «изувечил» — множество зданий в центре снес, поменял транспортную схему и все кричали, что городу конец. Но прошло время, сегодня Париж — красивейший город, и все видят, что все эти изменения были разумны", — сказал Сергей Лукьяненко, выразив надежду, что и «у нас среди архитекторов найдется свой барон Осман, который в итоге выработает общую схему города».