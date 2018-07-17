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В московских школах турникеты планируют заменить на видеонаблюдение
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В московских школах турникеты планируют заменить на видеонаблюдение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют в тестовом режиме внедрить в столичные школы видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц, что должно заменить существующую турникетную систему, сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля, в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов", — рассказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума-2018.
По его словам, детали пока не утверждены, но пилотный проект запустят с нового учебного года, и в случае успеха столичные власти будут думать о его распространении.
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