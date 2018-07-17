В московских школах турникеты планируют заменить на видеонаблюдение

"Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля, в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов", — рассказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума-2018.

По его словам, детали пока не утверждены, но пилотный проект запустят с нового учебного года, и в случае успеха столичные власти будут думать о его распространении.