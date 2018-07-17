Инвестиции в столичную экономику возросли на 76 процентов с 2010 года

С 2010 года объем денежных вложений вырос с 733 миллиардов до почти двух триллионов рублей.

За период с 2010 года объем инвестиций в экономику Москвы увеличился на 76 процентов.

— Вложения в инфраструктуру, общественное пространство, социальную сферу — это колоссальный толчок для привлечения инвестиций, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018. — За эти годы инвестиции увеличились в 76 раз.

По его словам, доходы города возросли пропорционально этому движению. Мэр столицы добавил, что сегодня у столицы нет долгов.

— Есть полная уверенность, что мы сможем самостоятельно реализовать большую часть всех своих программ развития города, — подчеркнул он.

В презентации Сергея Собянина уточняется, что инвестиции с 2010 года выросли с 733 миллиардов до почти двух триллионов рублей.