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Инвестиции в столичную экономику возросли на 76 процентов с 2010 года
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Инвестиции в столичную экономику возросли на 76 процентов с 2010 года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С 2010 года объем денежных вложений вырос с 733 миллиардов до почти двух триллионов рублей.
За период с 2010 года объем инвестиций в экономику Москвы увеличился на 76 процентов.
— Вложения в инфраструктуру, общественное пространство, социальную сферу — это колоссальный толчок для привлечения инвестиций, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018. — За эти годы инвестиции увеличились в 76 раз.
По его словам, доходы города возросли пропорционально этому движению. Мэр столицы добавил, что сегодня у столицы нет долгов.
— Есть полная уверенность, что мы сможем самостоятельно реализовать большую часть всех своих программ развития города, — подчеркнул он.
В презентации Сергея Собянина уточняется, что инвестиции с 2010 года выросли с 733 миллиардов до почти двух триллионов рублей.
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