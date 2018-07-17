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Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут утвердить до конца года
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Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут утвердить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная программа развития цифровой среды «Умный город» может быть утверждена до конца 2018 г., сообщил на Московском урбанистическом форуме — 2018 глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
«Надеюсь, к осени, к концу года будет принята (программа «Умный город» — прим. Агентства «Москва»), и мы будем двигаться дальше. Стратегию мы хотим принять в этом году, это осень-зима», — сказал А. Ермолаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город».
Цель программы — повышение качества жизни за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий, поэтому сама программа затрагивает все отрасли городского хозяйства. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.
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