Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут утвердить до конца года 

Столичная программа развития цифровой среды «Умный город» может быть утверждена до конца 2018 г., сообщил на Московском урбанистическом форуме — 2018 глава департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
«Надеюсь, к осени, к концу года будет принята (программа «Умный город» — прим. Агентства «Москва»), и мы будем двигаться дальше. Стратегию мы хотим принять в этом году, это осень-зима», — сказал А. Ермолаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город».
Цель программы — повышение качества жизни за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий, поэтому сама программа затрагивает все отрасли городского хозяйства. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.