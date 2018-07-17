Остановочный павильон «Проспект Защитников Москвы» очистили от незаконной рекламы 

Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка.
После устранения неполадки на портале был опубликован официальный ответ от департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«12.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Проспект Защитников Москвы», — говорится в письме.
Напомним, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ис)