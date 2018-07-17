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Остановочный павильон «Проспект Защитников Москвы» очистили от незаконной рекламы
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Остановочный павильон «Проспект Защитников Москвы» очистили от незаконной рекламы 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка.
После устранения неполадки на портале был опубликован официальный ответ от департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«12.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Проспект Защитников Москвы», — говорится в письме.
Напомним, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ис)
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