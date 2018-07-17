М. Хуснуллин: Строительство участка метро от пос. Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 г.

Строительство участка метро от пос. Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Мы приступим в этом году, скорее всего, к строительству участка метро от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка. После того, как закончим, наверное, в 2023 г. участок от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка, мы от пос. Коммунарка пойдем до Троицка», — сказал М. Хуснуллин.

Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.

Планируется, что линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД-пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.

Далее от станции «Столбово» линия пойдет в Троицк. В настоящий момент рассматривается два варианта продления линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории поселения Десеновское в Троицк. Предполагается, что протяженность этого участка составит 13 км, на котором будет создано пять новых станций. Второй вариант предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и поселения Десеновское. Этот вариант включает в себя шесть станций метро, протяженность участка — 15 км.