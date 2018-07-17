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М. Хуснуллин: Строительство участка метро от пос. Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 г.
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М. Хуснуллин: Строительство участка метро от пос. Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Строительство участка метро от пос. Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Мы приступим в этом году, скорее всего, к строительству участка метро от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка. После того, как закончим, наверное, в 2023 г. участок от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка, мы от пос. Коммунарка пойдем до Троицка», — сказал М. Хуснуллин.
Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.
Планируется, что линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД-пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.
Далее от станции «Столбово» линия пойдет в Троицк. В настоящий момент рассматривается два варианта продления линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории поселения Десеновское в Троицк. Предполагается, что протяженность этого участка составит 13 км, на котором будет создано пять новых станций. Второй вариант предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и поселения Десеновское. Этот вариант включает в себя шесть станций метро, протяженность участка — 15 км.
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