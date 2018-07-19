БКЛ: когда откроется южный участок

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Большая кольцевая линия: когда откроется южный участок 

Департамент строительства города Москвы 4 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
На нем будет три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Севастопольский проспект» («Зюзино»).
Первый перегонный тоннель на южном участке Большой кольцевой линии метро построят между станциями «Каховская» и «Севастопольский проспект» («Зюзино»). Сейчас завершается монтаж тоннелепроходческого комплекса на площадке за «Каховской», рассказал руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Южный участок Большой кольцевой линии от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, — сказал он. — Протяженность данного участка составит 6,2 километра. На нем откроются три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Севастопольский проспект» (“Зюзино”)».
С «Проспекта Вернадского» можно будет пересесть на одноименную станцию красной ветки, а с «Воронцовской» — на станцию «Калужская» оранжевой линии. На «Улице Новаторов» будет пересадка на одноименную станцию проектируемой ветки, которая протянется в поселок Коммунарка.
Во время строительства южного участка Большой кольцевой реконструируют и Каховскую линию метро. За станциями «Каховская» и «Каширская» продлят тупики, а за «Каширской» еще построят дополнительную вентиляционную камеру.
«В феврале был введен первый участок Большой кольцевой линии от «Делового центра» до «Петровского парка». Полностью она будет построена в течение четырех-пяти лет. К ней можно будет присоединить новые радиусы и сделать метро еще доступнее», — добавил Андрей Бочкарев.
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