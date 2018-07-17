Власти не намерены урбанизировать новую Москву дальше Ватутинок

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Власти российской столицы не планируют урбанизировать территорию новой Москвы, лежащую за Ватутинками и Троицком , заявил журналистам во вторник на Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum) заммэра по строительству Марат Хуснуллин

Территория после Ватутинок в новой Москве должна быть экологической зоной, отметил он, пояснив, что речь идет о перспективе ближайших пяти-десяти лет.

"В дальнейшем когда-то может быть потомки примут решение идти дальше. Но пока мы территорию за Ватутинками и Троицком не видим для градостроительного развития", — подчеркнул Хуснуллин.