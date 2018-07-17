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Власти не намерены урбанизировать новую Москву дальше Ватутинок
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Власти не намерены урбанизировать новую Москву дальше Ватутинок 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Власти российской столицы не планируют урбанизировать территорию новой Москвы, лежащую за Ватутинками и Троицком, заявил журналистам во вторник на Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum) заммэра по строительству Марат Хуснуллин.
Территория после Ватутинок в новой Москве должна быть экологической зоной, отметил он, пояснив, что речь идет о перспективе ближайших пяти-десяти лет.
"В дальнейшем когда-то может быть потомки примут решение идти дальше. Но пока мы территорию за Ватутинками и Троицком не видим для градостроительного развития", — подчеркнул Хуснуллин.
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