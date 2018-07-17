Ещё
П. Бирюков: Количество кафе на благоустроенных улицах столицы за восемь лет выросло вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

П. Бирюков: Количество кафе на благоустроенных улицах столицы за восемь лет выросло вдвое 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
За восемь лет количество кафе на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме — 2018.
«Число пешеходов увеличилось в два, а на некоторых улицах в четыре раза. Ежегодно у нас проходит на обновленных улицах семь-восемь фестивалей, где за это время 150 млн человек приняли участие. Количество аварий на этих улицах сократилось на 37%, скорость выросла на 7%. Почти в два раза по сравнению с 2010 г. на обновленных улицах увеличилось количество летних кафе, в 1,8 раза выросло количество туристов», — сказал П. Бирюков.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин открыл Московский урбанистический форум - 2018 Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в центре Москвы оборудовано художественной подсветкой Тестирование системы распознавания лиц для прохода в столичные школы могут начать с нового учебного года
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II193
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца21
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение