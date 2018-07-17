П. Бирюков: Количество кафе на благоустроенных улицах столицы за восемь лет выросло вдвое

За восемь лет количество кафе на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме — 2018.

«Число пешеходов увеличилось в два, а на некоторых улицах в четыре раза. Ежегодно у нас проходит на обновленных улицах семь-восемь фестивалей, где за это время 150 млн человек приняли участие. Количество аварий на этих улицах сократилось на 37%, скорость выросла на 7%. Почти в два раза по сравнению с 2010 г. на обновленных улицах увеличилось количество летних кафе, в 1,8 раза выросло количество туристов», — сказал П. Бирюков.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.