Ввод Московских центральных диаметров разгрузит столичный транспорт на 12%

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Ввод в 2019 году двух Московских центральных диаметров (так называемое «наземное метро») разгрузит дороги и столичный городской транспорт на 12%. Об этом в среду сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов , выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Существенно улучшится качество пригородных железнодорожных перевозок. Мы ожидаем эффект, связанный со снижением нагрузки на метрополитен и улично-дорожную сеть. Мы ожидаем, что разгрузка всей транспортной системы будет достаточно существенной — порядка 12%, включая метро и наземный транспорт", — сказал Ликсутов. По его словам, протяженность первых двух диаметров, которые будут запущены в 2019 году, составит 132 км.

Московские центральные диаметры, по сути, станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пиковой нагрузки.

Ожидается, что Московские транспортные диаметры сделают транспорт доступнее для 2,3 млн человек. Два первых диаметра — от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска — запустят в 2019 году.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке «Зарядье».