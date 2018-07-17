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Длина Московских центральных диаметров составит почти 450 километров
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Длина Московских центральных диаметров составит почти 450 километров 

Авторадио 1 час назад
Длина Московских центральных диаметров составит почти 450 километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. В результате соединения радиусов пригородного сообщения в диаметры город получит более 200 станций наземного метро. Интервалы движения поездов на МЦД будут синхронизированы с метрополитеном. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут. Первые два центральных диаметра планируется запустить в 2019 году.
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