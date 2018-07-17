Ещё
М. Хуснуллин: Стоимость и сроки строительства Юго-Восточной хорды определят до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Хуснуллин: Стоимость и сроки строительства Юго-Восточной хорды определят до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Стоимость и сроки строительства Юго-Восточной хорды определят до конца 2018 г. Об этом на Московском урбанистическом форуме — 2018 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Юго-Восточную хорду мы начали планировать. Мы сейчас Юго-Восточную хорду разложили на куски — что мы можем проектировать и строить сегодня, что мы градостроительно проектируем, где мы находимся в проектировании. У нас эта работа к концу года будет уже полностью завершена, с графиками, с деньгами и сроками», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК сообщил, что протяженность Юго-Восточной хорды может составить около 40 км.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин открыл Московский урбанистический форум - 2018 Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в центре Москвы оборудовано художественной подсветкой Число кибератак на информационные системы Москвы выросло в 10 раз во время ЧМ-2018 - до 40 тыс. в сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II209
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде195
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца24
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение