М. Хуснуллин: Стоимость и сроки строительства Юго-Восточной хорды определят до конца года

Стоимость и сроки строительства Юго-Восточной хорды определят до конца 2018 г. Об этом на Московском урбанистическом форуме — 2018 сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Юго-Восточную хорду мы начали планировать. Мы сейчас Юго-Восточную хорду разложили на куски — что мы можем проектировать и строить сегодня, что мы градостроительно проектируем, где мы находимся в проектировании. У нас эта работа к концу года будет уже полностью завершена, с графиками, с деньгами и сроками», — сказал М. Хуснуллин.