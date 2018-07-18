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Собянин озвучил сумму, потраченную иностранными болельщиками в Москве
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Собянин озвучил сумму, потраченную иностранными болельщиками в Москве 

Свободная пресса 18 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме озвучил сумму, которую потратили иностранные болельщики, приехавшие в Москву во время Чемпионата мира по футболу.
По словам информации Собянина, российскую столицу во время проведения мирового первенства посетили 3,8 миллиона иностранных туристов, оставивших в Москве 96,6 миллиарда рублей (более полутора миллиардов долларов США по текущему курсу).
"Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — «Лужники», которой был приведен под стандарты ФИФА. Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц", — отметил Собянин. Его слова приводит РИА Новости
Ранее компания Visa подсчитала, болельщики из каких стран тратят больше всего денег на ЧМ-2018 в России.
Согласно данным Visa, наиболее тратящими деньги оказались гости из США, чуть меньше тратят китайцы, на третьем месте — болельщики из Мексики. Самые экономные туристы приехали на мундиаль из Королевства Тонга.
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