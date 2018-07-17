Марат Хуснуллин: После чемпионата мира примем любое массовое событие

Москва на сегодняшний день превратилась в центр развития российского спорта.

Главное спортивное событие этого года — завершившийся чемпионат мира по футболу — не просто стал красивым спортивным праздником, которого так ждали спортсмены и болельщики, но и, что очень важно, дал мощный толчок развитию Москвы.

Спортсменов, тренеров, многочисленных болельщиков и туристов принимали построенные с 2011 по 2018 годы сооружения: два стадиона — «Лужники» и «Спартак» , 48 гостиниц на 8400 номеров. Кроме того, за это время в столице было построено еще 98 различных спортивных объектов.

В пешей доступности от стадионов и других объектов была создана удобная транспортная инфраструктура и логистика: возле «Лужников» два года назад открылась одноименная станция Московского центрального кольца, в связи с чем снизилась нагрузка на станцию метро «Спортивная», увеличилась ее пропускная способность. Была реконструирована и модернизирована дорожная сеть. Одновременно с вводом стадиона «Спартак» летом 2014 года рядом была построена и открыта новая станция метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии, заработала автомобильная эстакада на Волоколамском шоссе, реконструирована местная дорожная сеть.

Москва на сегодняшний день превратилась в центр развития российского спорта. Каждый новый стадион — это полноценный спортивный кластер. Главная арена мундиаля — «Лужники» — пережила глобальную реконструкцию, став одним из самых современных спортивных объектов в мире, при этом полностью сохранив свою историческую идентичность. Пять матчей принял «Спартак», где создано 45,3 тысячи зрительских мест.

На подходе — ввод спортивного комплекса и стадиона «Динамо» на 27 тысяч зрительских мест, паркингом на 700 автомобилей, многофункциональной малой ареной на 12 тысяч мест, академией спорта «Динамо» и спортивным парком.

— Инвестор завершит его строительство до конца года, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заммэра высоко оценил проделанную строителями работу.

— После Чемпионата мира по футболу примем любое массовое событие, — резюмировал Марат Хуснуллин.