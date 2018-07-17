Марат Хуснуллин: Инфраструктуру, созданную к чемпионату мира по футболу, никто не унесет

Особенно стала популярной Большая спортивная арена «Лужники».

Инфраструктура, созданная для чемпионата мира по футболу, послужит москвичам и привлечет туристов, заявил во вторник, 17 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— Эти активы никто не унесет, они останутся в городе, — заявил заммэра. — Стадионы, станции метро и Московского центрального кольца, 48 гостиниц, которые привлекут туристов. Это не те вложения, которые пропадут. Также мы построили 11 детско-юношеских спортивных школ. Я в детстве стоял на воротах. Теперь появилось желание вернуться в футбол. Настолько созданная нами инфраструктура на мое мнение повлияла.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что миллиарды людей увидели Москву

— Многие объявили о том, что хотят приехать в российскую столицу вновь, — отметил Марат Хуснуллин. — Главное достижение города — его дружелюбие, отсутствие серьезных инцидентов, безопасность на улицах. Город и страна проявили себя.

Особенно стала популярной Большая спортивная арена «Лужники». Реконструированный стадион собирал аншлаги на все матчи.

— Сейчас у «Лужников» есть заявки на проведение различных мероприятий, — сказал он.

Следующим мероприятием на стадионе станет День строителя, который отметят в августе.

Глава столичного Стройкомплекса также сообщил, что Москва готова поделиться опытом с коллегами из Катара, который примет следующий чемпионат мира. Опытом Москвы интересовались и китайские специалисты, которые возводят участок Большого кольца метро в Москве.

— По уровню организации этот мундиаль стал одним из лучших, — напомнил Марат Хуснуллин.

Заммэра также ответил на вопрос о запуске канатной дороги, связывающей олимпийский комплекс и Воробьевы горы. Через две недели будет снят режим ограничения по строительным работам на территории «Лужников». Инвестор, отвечающий за строительство воздушной трассы, уже готовит документы на ввод в эксплуатацию объекта.