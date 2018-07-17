Новую ветку метро планируется протянуть в московскую Щербинку 

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы планируют протянуть новую ветку метро в район Щербинка, сообщил журналистам на Московском урбанистическом форуме во вторник заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что такую возможность даёт строительство Большой кольцевой ветки подземки.
"Мы со станции «Кленовый бульвар» можем пойти в новую Москву до Щербинки. Такую трассировку в генплане заложили, сейчас готовим градостроительную документацию", — заявил чиновник.
На Большой кольцевой линии появится 31 станция. Общая протяженность кольца составит около 69 километров.