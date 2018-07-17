Новую ветку метро планируется протянуть в московскую Щербинку

Он пояснил, что такую возможность даёт строительство Большой кольцевой ветки подземки.

"Мы со станции «Кленовый бульвар» можем пойти в новую Москву до Щербинки. Такую трассировку в генплане заложили, сейчас готовим градостроительную документацию", — заявил чиновник.

На Большой кольцевой линии появится 31 станция. Общая протяженность кольца составит около 69 километров.