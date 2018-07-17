В. Ефимов: Канатная дорога от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» сократит время в пути до семи минут

Запуск канатной дороги от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала» сократит время в пути по данному маршруту для пассажиров с 45 до семи минут. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов в ходе конференции Urbanomics «ГЧП для города. Как партнерство с бизнесом помогает расти и развиваться» на Московском урбанистическом форуме.

«Из актуальных инвестиционных проектов — это создание канатной дороги. Казалось бы небольшой проект, который скорее смахивает на развлечение, чем на важную транспортную составляющую. Но когда мы проанализировали с нашими коллегами из департамента транспорта, то мы поняли, что это, в первую очередь, важнейший транспортный проект в городе. Мы сокращаем время в пути для пассажиров с 45 минут до семи», — сказал В. Ефимов.

Он также выразил надежду, что в ближайшие два-три года соответствующий проект будет реализован.