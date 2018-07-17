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Мэрия Самары отказалась от бесплатных вагонов московского метро
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Мэрия Самары отказалась от бесплатных вагонов московского метро 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Для использования столичной техники необходимо провести реконструкцию депо
В областной столице определились со способом обновления самарского парка вагонов метро. Выбирали из двух вариантов, предложенных Минтрансом Самарской области и департаментом транспорта Москвы.
В первом случае местные чиновники предложили провести капитальный ремонт вагонов в Самаре. Второй вариант заключался в следующем. Подземка столицы готова была отдать несколько вагонов «Русич» самарскому метрополитену бесплатно.
Для обслуживания вагонов «Русич» нужно модернизировать самарскую ремонтную базу
Самарская мэрия остановилась на предложении регионального Минтранса.
— Город не может принять московские вагоны метро. Для этого необходимо провести реконструкцию самарского депо и переоснастить ремонтную базу. Кроме того, использование столичных вагонов подразумевает увеличение затрат на их эксплуатацию и ремонт, — сообщили в твиттере самарского Минтранса.
В настоящее время городские власти планируют провести капитальный ремонт вагонов самарской подземки.
В декабре 2017 года метрополитену Самары исполнилось 30 лет. Представители администрации сообщали, что нужно заменить 28 вагонов из-за окончания срока их эксплуатации. На эти цели бюджету требовалось 1,7 миллиарда рублей, но таких денег в казне не оказалось.
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