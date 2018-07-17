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Марат Хуснуллин: «Тяжелые» стройки дорог — трех хорд и Южной рокады — будут завершены до 2023 года
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Марат Хуснуллин: «Тяжелые» стройки дорог — трех хорд и Южной рокады — будут завершены до 2023 года 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В то же время столичные власти определили этажность ввода новых отрезков линий метро.
«Тяжелые» стройки дорог — трех хорд и Южной рокады — будут завершены до 2023 года. За это время будет создана главная основа нового транспортного каркаса Москвы, заявил во вторник, 17 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Юго-Восточная хорда будет построена поэтапно. Вначале будет создана связка от Нижегородской улицы до Третьего транспортного кольца, в настоящее время дорога находится в проектировании.
— Кроме того, мы будем развивать поперечные связки, в том числе в Новой Москве, — сказал заммэра.
Он отметил, что в первую очередь присоединенные территории получат развитие до Ватутинок и Троицка. Именно там будут проложены основные магистрали и возведены станции метро.
В то же время столичные власти определили этажность ввода новых отрезков линий метро. На карте Московского метрополитена появятся новые станции на Большом кольце, Кожуховской, Сокольнической, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской ветках.
— В этом году приступим к строительству линии от «Улицы Новаторов» до Коммунарки, ветка заработает к 2023 году, — заявил Марат Хуснуллин. — В этом году закончим продление Сокольнической линии метро до «Столбово».
В перспективе построить Рублево-Архангельскую линию, запустить ветку от «Кленового бульвара» до Щербинки, продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внуково.
— Уже строим камеру для старта щита, — сказал заммэра.
Помимо этого, Марат Хуснуллин заявил, что на базе станции «Саларьево» заработает транспортно-пересадочный узел. В его составе — общественно-деловой центр, который распахнет свои двери в сентябре.
— Кроме того, существующую и создаваемую сеть московского метро планируется интегрировать с центральными диаметрами и Московском центральным кольцом, — рассказал он о последующих планах.
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