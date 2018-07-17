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Петр Бирюков: Из 12 тысяч высаженных в центре Москвы деревьев не прижились меньше 10
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Петр Бирюков: Из 12 тысяч высаженных в центре Москвы деревьев не прижились меньше 10 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В парке «Зарядье» стартовал Московский урбанистический форум-2018.
Менее десяти деревьев из 12 тысяч, которые были высажены в центре столицы, не прижились. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время Московского урбанистического форума во вторник, 17 июля.
— Из 12 тысяч деревьев, высаженных в центре Москвы: на Садовом кольце, на улице Арбат, лишь семь-девять деревьев мы пересадили, так как они не прижились, — пояснил Петр Бирюков.
Вкладывать в городское благоустройство выгодно. Заммэра Пётр Бирюков заявил журналистам на Московском урбанистическом форуме, что затраты на обновление улиц окупаются за 1-2 года. Поток пешеходов после благоустройства увеличивается, а бизнес процветает. #muf2018 #урбанфорум pic.twitter.com/KtLSza5OIH
— Городское хозяйство (@infocentrkgh) 17 июля 2018 г.
По его словам, в рамках благоустройства городского пространства рабочие также привели в порядок более 3,6 тысячи столичных зданий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение полутора-двух лет затраты на проекты по благоустройству города окупаются (подробнее…).
Moscow Urban Forum 2018 проходит в Москве с 17 по 18 июля. Свыше 300 спикеров выступят в восьми помещениях концертного зала парка «Зарядье». Кроме того, на время работы форума «Мобильная телестудия» будет курсировать в одном из вагонов поезда на Кольцевой линии метро Москвы (по теме…).
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