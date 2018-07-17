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Античные мотивы. Проект «Комсомольской» был отмечен Гран-при
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Античные мотивы. Проект «Комсомольской» был отмечен Гран-при 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Станции метро первой очереди строились как подземные дворцы. «Комсомольская»-радиальная — один из самых ярких тому примеров.
Станция представляет собой зал длиной в 155 метров. По всей его длине, справа и слева, расположены балконы. В сущности, это большая подземная улица.
Колонны станции отсылают к античным мотивам. Решетки галереи украшены бронзовыми снопами пшеницы. Путевые стены облицованы светло-желтой плиткой, а пол выложен серым и красным гранитом.
Станцию «Комсомольская» Сокольнической линии можно увидеть в фильме 1985 года «Змеелов». В одном из кадров, если приглядеться, в окнах поезда заметно отражение съемочной группы.
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