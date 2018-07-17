В парке «Зарядье» провели более 100 концертов с момента открытия

Об этом в ходе проведения конференции на Московском урбанфоруме сообщил директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб

«Мы провели за десять месяцев работы более 100 концертов в большом амфитеатре, наших павильонах. У нас огромная партнерская программа с ведущими музыкальными, театральными институциями Москвы . У нас огромное количество различных общественных инициатив, которые проходят в парке, огромный поток желающих провести фестивали, корпоративные мероприятия в парке. И это будет только нарастать», — сказал Павел Трехлеб.

Парк «Зарядье» стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Площадь всех объектов почти 84 тыс. кв. Для строительства такого масштаба — это беспрецедентно короткие сроки. Ежедневно в круглосуточном режиме над созданием парка работали свыше 5 тыс. человек.

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