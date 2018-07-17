В ВАО станет больше парковочных мест

С 20 июля одностороннее движение введут на 11-м проспекте Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта. Здесь создадут 134 парковочных места. А с 25 июля односторонним станет участок 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов — благодаря этому появится 27 парковочных мест.

ЦОДД напоминает, что с 15 июля введено двустороннее движение на участке улицы Мартеновской от улицы Металлургов до Федеративного проспекта. Новая схема улучшит транспортные связи внутри района.