Ещё
В ВАО станет больше парковочных мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВАО станет больше парковочных мест 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Свыше 160 машино-мест появится благодаря изменению схемы движения на двух улицах, об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.
С 20 июля одностороннее движение введут на 11-м проспекте Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта. Здесь создадут 134 парковочных места. А с 25 июля односторонним станет участок 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов — благодаря этому появится 27 парковочных мест.
ЦОДД напоминает, что с 15 июля введено двустороннее движение на участке улицы Мартеновской от улицы Металлургов до Федеративного проспекта. Новая схема улучшит транспортные связи внутри района.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД планируют открыть в начале сентября Компания «Аэрофлот» прекратила продажу авиабилетов в Турцию В Москве общественные пространства стали основными культурными площадками
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II193
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца21
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение