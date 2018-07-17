Более 300 пешеходных улиц появилось в Москве за четыре года

Москве за последние четыре года создали свыше 300 прогулочных улиц, чья общая протяженность составляет более 300 километров, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До 2012 года в городе была одна прогулочная улица — старый Арбат. Буквально за четыре года это количество возросло до 327 улиц», — сказал Бирюков.

Он отметил, что протяженность пешеходных улиц составляет свыше 300 километров.

«Работая на этих улицах надо было сочетать интересы автомобилистов и пешеходов, что мы и сделали. В результате скорость прохождения транспортного потока увеличилась примерно на 7%, а пешеходный (поток — ред.) увеличился в два раза», — добавил Бирюков.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.