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Более 300 пешеходных улиц появилось в Москве за четыре года
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Более 300 пешеходных улиц появилось в Москве за четыре года 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве за последние четыре года создали свыше 300 прогулочных улиц, чья общая протяженность составляет более 300 километров, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«До 2012 года в городе была одна прогулочная улица — старый Арбат. Буквально за четыре года это количество возросло до 327 улиц», — сказал Бирюков.
Он отметил, что протяженность пешеходных улиц составляет свыше 300 километров.
«Работая на этих улицах надо было сочетать интересы автомобилистов и пешеходов, что мы и сделали. В результате скорость прохождения транспортного потока увеличилась примерно на 7%, а пешеходный (поток — ред.) увеличился в два раза», — добавил Бирюков.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.
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