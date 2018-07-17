Более 300 тыс. москвичей за последние семь лет отказались от личной машины в пользу метро

МОСКВА , 17 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Более 300 тыс. москвичей за последние семь лет сменили личный автомобиль на метро. Об этом во вторник сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов , выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Мы проводили исследование потоков, каждая новая открытая станция в среднем увеличивает пассажиропоток метро на 4,6 тыс. человек в сутки, их раньше не было, они не пересаживаются с других станций. Это новые пассажиры, которые покинули личный автомобиль и пришли в метро. За последние семь лет 303 тыс. пассажиров пересели из машины в метро", — сказал Латыпов.

По его словам, сегодня общественный транспорт стал во многом более «личным», чем личный автомобиль. «Доступность, экономия времени и свобода передвижения: сел и поехал, сегодня спуститься в метрополитен быстрее, чем дойти до автомобиля. Сервисы и персональная помощь: на прошедшем чемпионате мира по футболу наш персонал решал все проблемы пассажиров, начиная от указания маршрута, заканчивая поиском потерянного паспорта и ответом на вопрос „где спит Ленин“. Если в автомобиле вы хотите спросить, куда проехать, в лучшем случае у вас есть навигатор, в худшем — ничего», — отметил он.

Кроме того, по словам Латыпова, общественном транспорте в отличие от персонального автомобиля всегда есть возможность быть онлайн. «В машине, как бы я хорошо ни водил, надо все равно смотреть на дорогу. В метро за последний год зафиксировано 1,3 миллиона уникальных пользователя Wi-Fi. Эти люди скачали 37 миллионов гигабайт данных», — пояснил он.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке «Зарядье». -