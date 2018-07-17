Ещё
МЧС объявило экстренное предупреждение из‑за жары в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС объявило экстренное предупреждение из‑за жары в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
емпература воздуха в Москве во вторник поднимется до 31 градуса, жителям рекомендуется избегать перегрева на солнце, сообщает РИАМО.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, днем 17 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29-31 градус", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по столице.
Жителям рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Также следует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на вторник «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.
Газета.Ru: последние новости
Собянин: затраты на проекты по благоустройству столицы окупаются за полтора-два года Группа "Любэ" перекроет Крымский мост В Москве во вторник ожидается до +28°С
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде168
Тест: Выжили бы вы в царской России?32
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17360
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение