МЧС объявило экстренное предупреждение из‑за жары в Москве 

емпература воздуха в Москве во вторник поднимется до 31 градуса, жителям рекомендуется избегать перегрева на солнце, сообщает РИАМО.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, днем 17 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29-31 градус", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по столице.
Жителям рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Также следует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на вторник «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.