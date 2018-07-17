МЧС объявило экстренное предупреждение из‑за жары в Москве

емпература воздуха в Москве во вторник поднимется до 31 градуса, жителям рекомендуется избегать перегрева на солнце, сообщает РИАМО

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, днем 17 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29-31 градус", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по столице.

Жителям рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Также следует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.