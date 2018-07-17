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Названы самые популярные станции петербургского метро во время ЧМ-2018
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Названы самые популярные станции петербургского метро во время ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Петербургский метрополитен назвал самые популярные станции во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу.
Ими оказались «Новокрестовская», «Беговая» и «Крестовский остров».
Именно через них основной поток болельщиков добирался до стадиона, напоминает kp.ru.
Как отметили в метрополитене, предприятие отработало весь ЧМ-2018 без сбоев и практически без происшествий.
Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 посмотрели более 310 тыс. пассажиров московского метро.
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