Названы самые популярные станции петербургского метро во время ЧМ-2018

Петербургский метрополитен назвал самые популярные станции во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу.

Ими оказались «Новокрестовская», «Беговая» и «Крестовский остров».

Именно через них основной поток болельщиков добирался до стадиона, напоминает kp.ru

Как отметили в метрополитене, предприятие отработало весь ЧМ-2018 без сбоев и практически без происшествий.

Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 посмотрели более 310 тыс. пассажиров московского метро.