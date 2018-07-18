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С. Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента образования Москвы
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С. Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента образования Москвы 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении нового заместителя руководителя столичного департамента образования. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.
«Принять Алену Шахову на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента образования Москвы», — говорится в распоряжении.
Служебный контракт с А. Шаховой заключен на два года.
С августа 2014 г. должность заместителя руководителя департамента образования Москвы занимал Гайяр Алимов.
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