С. Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента образования Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении нового заместителя руководителя столичного департамента образования. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

«Принять Алену Шахову на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента образования Москвы», — говорится в распоряжении.

Служебный контракт с А. Шаховой заключен на два года.

С августа 2014 г. должность заместителя руководителя департамента образования Москвы занимал Гайяр Алимов.