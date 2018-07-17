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В центре столицы установили исторические светильники
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Исторические светильники установили на всех центральных улицах Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках восстановления исторического образа Москвы на все центральные улицы столицы вернули исторические светильники, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Исторические светильники вернули на все улицы центра. Необходимо отметить, что благодаря уличному освещению вместе со светильниками мы придали городу архитектурно-художественную подсветку», — сказал Бирюков.
Он добавил, что более 2,5 тысяч зданий и сооружений в исторической части города, а также значимые исторические места оборудовали подсветкой.
«В рамках программы благоустройства «Моя улица» более 3,6 тысячи зданий в городе были приведены к своему первоначальному историческому облику», — добавил Бирюков.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.
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