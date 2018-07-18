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С. Собянин: Переход горожан с личного на общественный транспорт улучшает экологию Москвы
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С. Собянин: Переход горожан с личного на общественный транспорт улучшает экологию Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Переход жителей Москвы и приезжающих в столицу людей из других регионов с личного транспорта на общественный положительно влияет на экологию города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания «Город будущего. Отвечая на запросы человека» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) — 2018.
«90% всех выбросов в атмосферу вредных веществ — это транспорт. От того, какая доля горожан передвигается на общественном транспорте, метро, железной дороге, автобусах, напрямую зависит наше здоровье, экология нашего города. Каждый процент увеличения перемещения на общественном транспорте дает почти процент улучшения экологического состояния города. Каждое новое решение, каждая новая технология, связанная с внедрением нового экологического транспорта, прямо влияет на здоровье москвичей», — сказал С. Собянин.
По его словам, с каждым годом экология в Москве улучшается, несмотря на увеличение общего парка транспорта. Это связано, как отметил мэр, с ужесточением требований к используемому топливу, с переходом на новые технологии.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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