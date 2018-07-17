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С. Собянин: Парк «Зарядье» стал символом развития Москвы
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С. Собянин: Парк «Зарядье» стал символом развития Москвы 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», которое прошло в рамках Московского урбанистического форума — 2018.
«Зарядье» стало своеобразным символом тех перемен, которые происходят в Москве. Сам парк «Зарядье», появление великолепного концертного зала, вместо страшной гостиницы «Россия» и вместо коммерческого проекта, который здесь планировался, говорит об изменении идеологии развития города и само «Зарядье» стало таким стержнем, вокруг которого собираются огромные потоки людей, которые идут по пешеходным улицам Москвы, по набережным, Красной площади. Это место, которое собирает людей, москвичей, гостей столицЫ», — сказал С. Собянин, отвечая на вопрос почему Московский убанфорум — 2018 проходит в «Зарядье».
Мэр отметил, что такое расположение привлекает внимание к истории города. «Это место с естественной природой, березками, травой, хоть отдаленно, но наверное напоминает историю создания нашего города. Это место как раз возвращает нас к истокам, к истории нашего города и становится таким замечательным местом, куда приходят миллионы людей. Но здесь нет ощущения, что здесь миллионы людей, они чувствуют себя здесь достаточно комфортно», — заключил С. Собянин.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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