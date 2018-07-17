Ещё
Ж/д переезд около станции «Кривандино» в Шатуре закроют с 18 по 20 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ж/д переезд около станции «Кривандино» в Шатуре закроют с 18 по 20 июля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Переезд рядом с железнодорожной станцией «Кривандино» в подмосковной Шатуре будет закрыт для движения автотранспорта в первой половине дня с 18 по 20 июля в связи с ремонтом пути, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«18, 19 и 20 июля с 07:30 до 14:30 в связи с ремонтом пути для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 138-й километр, расположенный на станции «Кривандино» в городском округе Шатура Московской области», — говорится в сообщении.
Во время работ железнодорожники разберут плиты переездного настила, заменят рельсошпальную решетку и проведут выправку пути, а при укладке настила выполнят его регулировку, что обеспечит более комфортное и плавное прохождение автомобилей через железнодорожные пути.
«Московская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам», — отмечается в материале.
Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
РИАМО: последние новости
Благоустройство Москвы окупается примерно за 2 года День московского транспорта отметят в столице в субботу Названы самые популярные у футбольных фанатов ЧМ‑2018 музеи Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде144
Тест: Выжили бы вы в царской России?33
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17362
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение