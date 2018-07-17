Ж/д переезд около станции «Кривандино» в Шатуре закроют с 18 по 20 июля

Переезд рядом с железнодорожной станцией «Кривандино» в подмосковной Шатуре будет закрыт для движения автотранспорта в первой половине дня с 18 по 20 июля в связи с ремонтом пути, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«18, 19 и 20 июля с 07:30 до 14:30 в связи с ремонтом пути для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 138-й километр, расположенный на станции «Кривандино» в городском округе Шатура Московской области », — говорится в сообщении.

Во время работ железнодорожники разберут плиты переездного настила, заменят рельсошпальную решетку и проведут выправку пути, а при укладке настила выполнят его регулировку, что обеспечит более комфортное и плавное прохождение автомобилей через железнодорожные пути.

«Московская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам», — отмечается в материале.