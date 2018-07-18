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Движение перекроют на ж/д переезде у станции «Кривандино» 18-20 июля из-за ремонта пути
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Движение перекроют на ж/д переезде у станции «Кривандино» 18-20 июля из-за ремонта пути 

Агентство «Москва» 14 минут назад
Фото: MosDay.ru
Железнодорожный переезд рядом со станцией «Кривандино» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) будет закрыт для движения автотранспорта в первой половине дня с 18 по 20 июля 2018 г. в связи с ремонтом пути, сообщили в пресс-службе МЖД. «В связи с ремонтом пути для движения автотранспорта 18, 19 и 20 июля с 7:30 до 14:30 будет закрыт железнодорожный переезд 138 км, расположенный на станции „Кривандино“ в городском округе Шатура Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время работ железнодорожники разберут плиты переездного настила, заменят рельсошпальную решетку и проведут выправку пути, а при укладке настила выполнят его регулировку, что обеспечит более комфортное прохождение автомобилей через железнодорожные пути. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
«МЖД просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — добавили в пресс-службе.
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