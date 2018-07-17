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Благоустройство Москвы окупается примерно за 2 года
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Благоустройство Москвы окупается примерно за 2 года 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Деньги, которые тратятся по программе «Моя улица» на благоустройство Москвы, возвращаются за один-два года, сообщил в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума — 2018 мэр Москвы Сергей Собянин.
«Много вопросов мне всегда задают. Конечно, Москва — богатый город, она тратит деньги непонятно на что и зачем, но нужно сказать, что самый окупаемый проект («Моя улица» — ред.) из всех инвестиционных проектов, который реализуется в Москве. Наши затраты окупаются в течение одного-двух лет», — сказал Собянин.
Он отметил, что городская среда становится личным пространством каждого жителя Москвы.
Программа «Моя улица» — крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Его главная задача — создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни. К концу 2017 года было завершено благоустройство большинства основных улиц исторического центра Москвы. В 2018 году в Москве планируется благоустройство семи территорий, из них только две в пределах Садового кольца.
В столице во вторник стартовал крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018. В этом году он посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня. На форуме выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
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