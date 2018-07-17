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Названо число парков в столице
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П. Бирюков: В настоящее время в столице насчитывается около 500 парков 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день количество парков в Москве составляет около 500, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме (МУФ)-2018.
«Сегодня количество парков со 130 доведено до 500. Только в этом году более 80 парков будут приведены в порядок», — сказал П. Бирюков.
Он подчеркнул, что в ходе работ по благоустройству парков уделяется внимание вопросу сохранения исторического облика и архитектуры. Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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