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Собянин: попытки административно ограничить развитие Москвы будут безрезультатны
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Собянин: попытки административно ограничить развитие Москвы будут безрезультатны 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Искусственное административное ограничение развития Москвы как мегаполиса не даст результатов. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Московского урбанистистического форума (МУФ-2018), комментируя идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По его мнению, если инерционно подходить к региональной политике, то в 2035 году две крупные агломерации — Москва и Санкт-Петербург — будут создавать 40% ВВП страны.
"Какой основной вызов стоит, Алексей Леонидович [Кудрин] четко его обозначил — давайте мы ограничим Москву в ее развитии.
Мы не сможем побороть пробки, грязь, проблемы здравоохранения, если нас будут ограничивать в своем развитии.
Не надо себя обманывать: Москва давно перешагнула МКАД. Любые попытки административно ограничить город [будут безрезультатны]. Ни одному человеку в Нью— Йорке не придет в голову ограничивать развитие в городе", — заявил Собянин.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».
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