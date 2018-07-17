Собянин: попытки административно ограничить развитие Москвы будут безрезультатны

"Какой основной вызов стоит, Алексей Леонидович [Кудрин] четко его обозначил — давайте мы ограничим Москву в ее развитии.

Мы не сможем побороть пробки, грязь, проблемы здравоохранения, если нас будут ограничивать в своем развитии.

Не надо себя обманывать: Москва давно перешагнула МКАД. Любые попытки административно ограничить город [будут безрезультатны]. Ни одному человеку в Нью— Йорке не придет в голову ограничивать развитие в городе", — заявил Собянин.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».