Собянин: бюджет Москвы заработал 13 млрд рублей на ЧМ-2018

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о туристическом потоке и доходах Москвы за время чемпионата мира по футболу в России. В интервью телеканалу «Россия 24» в рамках открывшегося Московского урбанистического форума Сергей Собянин отметил, что благодаря проведению ЧМ-2018 в дальнейшем ожидает увеличения туристического потока. Он также отметил, что проведение футбольного турнира в целом показало Москву и Россию в целом с позитивной стороны вопреки негативному информационному фону различных СМИ. — Сколько туристов посетило Москву за это время?— По официальной статистике — около 4 миллионов человек, из них почти 2 миллиона — иностранные туристы. Это много. С учетом того, что нас вообще за год 4,5–5 млн иностранных туристов посещает это очень приличная цифра. — Сколько, если не секрет, Москва заработала на туристах? Всегда идет негласное соревнование между мировыми столицами за туристические доходы. — Бюджет заработал около 19 млрд рублей. Около 13 млрд рублей заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 млрд рублей. Это, на самом деле, один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса. И, как сказал Инфантино, самый лучший из них. Более чем половины стоимости «Лужников» окупилась за счет туристического потока. Это не выброшенные деньги, «Лужники» всегда останутся с нами, это достояние Москвы. — В этом плане будет, наверно, и какой-то пролонгированный эффект после чемпионата, туристический поток будет продолжаться?— Я нисколько не сомневаюсь в этом. 3 миллиарда людей увидели Москву, о которой они либо ничего не знали, либо знали от своих средств массовой информации, которые не всегда бывают объективными. Многие ехали в Москву с напряжением, страхом провокаций и каких-то ужасов, неприятия местных жителей. Когда они увидели красивую Москву, улыбающихся москвичей, комфортный транспорт, первоклассные стадионы — они начали звонить своим друзьям, родственникам: «Приезжайте в Москву, пока еще не кончился чемпионат мира, используйте любую возможность». Я думаю, этот поток положительной информации даст увеличение туристического потока в ближайшие месяцы и годы. И мне кажется очень важным, что изменился вообще имидж и Москвы, и России, с учетом того информационного фона, который складывается вокруг нашей страны.